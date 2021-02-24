Euro
8.6233
-0.15%
Dolar
7.0938
-0.16%
Altın
412.31
-0.05%
Borsa
1.518
0%
Bitcoin
362.300
-0.99%
EXEN Coin
16.90
1.13%
5ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 5 C

    Isparta’da avlanmaya giden adam ölü bulundu

    2 gün önce avlanmaya giden bir kişi, ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 07:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Isparta’da avlanmaya giden adam ölü bulundu

    Isparta’nın Çamharman köyünde ikamet eden Ali Akkuş, 22 Şubat’ta avlanmak için evden çıktı.

    Akkuş’un eve geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve köylülerden oluşan ekip, Akkuş’un avlanmak için gittiği ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

    Arama çalışmalarında Ali Akkuş’un cesedi bulundu.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Akkuş’un cenazesi jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Akkuş’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belli olacak.

    Isparta’da avlanmaya giden adam ölü bulundu #1

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir