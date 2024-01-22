Isparta'da Bylock operasyonu! 3 gözaltı

DHA
FETÖ terör örgütüyle etkin mücadele devam ediyor...
Konya ve Isparta’da, FETÖ/PDY’nin gizli haberleşme programını kullandığı iddia edilenlere yönelik operasyon yapıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
46 kişi deşifre edildi
Şüphelilerin ifadelerinden, 46 FETÖ üyesi daha deşifre oldu.
Adliyeye sevk edildiler
3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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