Isparta'da Bylock operasyonu! 3 gözaltı FETÖ/PDY’nin gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifadeleriyle birlikte, 46 FETÖ şüphelisinin daha deşifre olduğu öğrenildi.

DHA

FETÖ terör örgütüyle etkin mücadele devam ediyor...

Konya ve Isparta’da, FETÖ/PDY’nin gizli haberleşme programını kullandığı iddia edilenlere yönelik operasyon yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

46 kişi deşifre edildi

Şüphelilerin ifadelerinden, 46 FETÖ üyesi daha deşifre oldu.

Adliyeye sevk edildiler

3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)