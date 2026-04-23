Şarkıcı Linet: İsrail'in yaptığı soykırımdır

İsrail, Gazze'de masumları öldürüyor.

Ateşkes kurallarını sık sık ihlal eden ve Gazze'de soykırım işleyen İsrail'e dünyadan tepki yağıyor.

İsrail'e bir tepki de şarkıcı Linet'ten geldi...

İsrail asıllı Türk sanatçı Linet, İsrail'e lanet okudu...

Konunun kendisi için hassas olduğunu vurgulayan Linet, bir kez daha İsrail'in soykırım yaptığını söyledi.

"Ben bu konuda açıklamamı yaptım" diyen Linet, sözlerini şöyle sürdürdü;

"İSRAİL'İN SOYKIRIM YAPTIĞINI KABUL EDİYORUM"

"Ben bu konuda açıklama yaptım, evet soykırımdır dedim ve kabul ettim. Çünkü tartışmaya kapalı bir konu.

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

Sizden de ricam şu; bu konu gerçekten defalarca söylenecek bir konu değil. Tartışmaya kapalı bir konu. Dediğim gibi arkasında da duruyorum. Soykırımdır."

DAHA ÖNCE DE "SOYKIRIM" DEDİ, İSRAİL BASINI LİNÇLEDİ

Linet ocak ayında da yaptığı açıklamada, İsrail'in soykırım yaptığını söylemişti ve İsrail basını tarafından linçlenmişti.

"BAĞIŞLANAMAZ"

Linet’in açıklamalarını değerlendiren Haaretz gazetesi haberde, Linet'in hem İsrail hem de Türk kimliğine vurgu yapılarak, bu açıklamaların İsrail hükümeti nezdinde "bağışlanamaz" görüldüğünü belirtmişti.