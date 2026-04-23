Bir annenin 23 Nisan isyanı: Parası olmayan çocuk ne yapsın

Bugün çocukların en mutlu olması gereken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

Fakat uzun yıllardır bu durumu engelleyen bir alışkanlık okullara yayılıyor.

Kimi okulda yönetimin kimi okullarda ise velilerin ısrarı ile 23 Nisan'a özel kostümlü, ailelere maddi yansıması olan etkinlikler düzenleniyor.

OKULLARIN MADDİ YÜK GETİREN ÖZEL BAYRAM ETKİNLİKLERİ

Öğrencilerin gösteri için kullanacağı kıyafet ve materyaller için okul yönetimleri ücretler talep ediyor ya da alışveriş için bazı adresler gösteriliyor.

Bu durum, ailelerin maddi durumu nedeniyle öğrenciler arasında eşitsizliğe neden oluyor.

Maddi durumu kötü olan ailelerin çocukları, ebeveynleri bu masrafın altına giremedikleri için bayramı boynu bükük geçiriyor.

Bu duruma isyan eden bir annenin paylaşımı, sosyal medyayı adeta salladı.

"ATATÜRK SADECE PARASI OLAN ÇOCUKLARA MI ARMAĞAN ETTİ"

"Atatürk 23 Nisan'ı sadece parası olan ailelerin çocuklarına mı armağan etti?" diye soran anne, maruz kaldıkları adaletsizliği şu ifadelerle anlattı:

"İnsanlar tencerelerini nasıl kaynatacağının, çocuğunun beslenmesine ne koyacağının derdine düşmüş, bunlar da 23 Nisan kıyafeti derdine...

Yok 'şurayla anlaşma yaptık oradan alacağız', yok 'şu terzi ile anlaşma yaptık orada diktireceksiniz...'

Parası olmayan ne yapsın?

"PARASI OLMAYAN BOYNU BÜKÜK İZLİYOR"

Parası olan aileler alıyor çocuklarına 23 Nisan kıyafeti, çıkıyorlar gösteri yapıyorlar. Parası olmayanlar da boynunu büküp izliyor. Yazık günah değil mi?

"BIRAKIN ÇOCUKLARI OKUL KIYAFETLERİ İLE EĞLENSİNLER"

Verin çocukların eline bir tane Türk bayrağı, okul kıyafetleri ile gönüllerince eğlensinler. İstediğiniz gösterileri yapsınlar, istediğiniz şiirleri okusunlar, müziği açın dans etsinler...

Zengin her yerde zengin, fakir her yerde fakir. Bunları çocuklara yansıtmayın bari."