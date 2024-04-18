Isparta'da cemaatle namaz kılan adamın kalp krizi geçirdiği anlar Akşam namazını camide namaz kılarken kalp krizi geçiren genç adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

Isparta'da acı bir olay yaşandı.

Yalvaç ilçesinde, Barış Aşık isimli vatandaş akşam namazı için Devlethan Camii'ne geldi.

Burada cemaatle birlikte namaz kılarken bir anda yere yığıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Aşık'ın yanında bulunan 2 kişi, müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Barış Aşık, kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Aşık'ın cenazesi 15 Nisan'da vefat ettiği Devlethan Camii'nde kılınan namazın ardından Kızılca Mahallesi Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

O anlar kameraya yansıdı

Barış Aşık'ın kalp krizi geçirdiği anlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde cemaatle saf tutan Aşık'ın ayaktayken bir anda yere yığıldığı, yanındaki 2 kişinin ise ona müdahalede bulunduğu görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)