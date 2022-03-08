Euro
15.73
0.54%
Dolar
14.46
0.62%
Altın
929.14
0.70%
Borsa
1997
0.33%
Bitcoin
555.993
0.82%
BTXN Coin
38.28
1.29%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Hafif yağmur 4 C

    Isparta'da köpekten kaçan Rabia'ya otomobil çarptı

    Arkadaşıyla yürüdüğü sırada sokak köpeğinden kaçmaya çalışan 20 yaşındaki Rabia Kallı, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
    • DHA
    • 08.03.2022 - 09:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Isparta'da köpekten kaçan Rabia'ya otomobil çarptı

    Türkiye'de büyük bir sorun haline gelen sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaşayan 10 yaşındaki Mahra, başıboş köpeklerden kaçmak isterken kamyonun çarpmasıyla yaralanarak sağ bacağını kaybetmişti.

    Benzer bir olay bu kez de Isparta'da yaşandı.

    KÖPEKTEN KAÇAN ÜNİVERSİTELİ OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

    Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile birlikte yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı.

    O sırada yoldan geçen A.Y.’nin kullandığı otomobil, Kallı'ya çarptı.

    DURUMU KRİTİK

    Ağır yaralanan Kallı, ihbarla gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kallı, buradaki müdahale sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı.

    "YOĞUN BAKIMDAN ÇIKMASINI UMUTLA BEKLİYORUZ"

    Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Rabia Kallı'nın ailesi, haberi alır almaz Isparta'ya geldi.

    Hastanede açıklamada bulunan baba Emin Kallı, "Maalesef acı bir durum. Kızımın trafik kazası geçirdiğini öğrendik, apar topar buraya geldik. Anlatıldığına göre köpekten korkmuş, korktuğu için hemen yola fırlamış. Yola fırlayınca geçen araç çarpmış. Tahmin ediyorum araç da hızlı olmamış olsaydı birkaç sıyrıkla atlatırdı. Şu an kendisi yoğun bakımda, umutla bekliyoruz." dedi.

    Isparta da köpekten kaçan Rabia ya otomobil çarptı #1

    "CAN HAVLİYLE KENDİNİ YOLA ATTI DURDURAMADIM"

    Olay sırasında Rabia Kallı ile beraber olduğunu belirten Hilal Topçu ise şöyle konuştu:

    "Biz yurda doğru yürüyorduk. El ele tutuşuyorduk bir anda Rabia bana ‘Hilal köpekler üzerimize geliyor’ dedi. ‘Ne köpeği’ dedim görmemiştim. ‘Hilal köpekler üzerimize doğru geliyor, koş’ dedi. Can havliyle bir anda kendini yola attı. Ben de elini tutuyordum. Sonra direkt yola baktım, araba geliyordu. Ne kendimi ne onu durduracak vaktim vardı. Hiç bir şey yapamadım o an."

    "BU SORUNA ÇÖZÜM BULUNMALI"

    Hilal Topçu, Isparta'da başıboş köpek sorunu olduğunu belirterek, "Başıboş çok köpek var. Rica ediyorum buna çözüm bulunsun." dedi.

    Isparta da köpekten kaçan Rabia ya otomobil çarptı #2

    Isparta da köpekten kaçan Rabia ya otomobil çarptı #3

    Antalya'da sokak köpeklerinin saldırdığı küçük kızın bacağı kesildi HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Isparta da köpekten kaçan Rabia ya otomobil çarptı #4


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü

    Bursa'da 184 yapı kentsel dönüşüme girdi
    Emlak

    Bursa'da 184 yapı kentsel dönüşüme girdi

    Kadınların yüzde 22'si akıllı telefonlarından kitap takip ediyor
    Kitap

    Kadınların yüzde 22'si akıllı telefonlarından kitap takip ediyor

    Görüş Bildir