Isparta'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

İHA
Isparta'nın Senirkent ilçesi Yalvaç kara yolunda Görkem Özdamar idaresinde olan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü Özdamar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.A.B.'nin yaralandığı belirlendi.
Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen B.A.B., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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