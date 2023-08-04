İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kavga! Camdan sarkıp vurmaya çalıştı... 5 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil sürücüsü ile servis minibüsü şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında otomobilin yolcu koltuğunda bulunan şahıs, camdan sarkarak minibüs şoförüne vurmaya çalıştı. O anlar ise köprüde seyir halinde olan başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan bir tartışma, ilginç anlara sahne oldu... Köprünün Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde yan yana gelen bir otomobil ve minibüs sürücüsü arasında tartışma çıktı. İki sürücünün arasında yaşanan kavga ise seyir halinde olan başka bir sürücünün kamerasına yansıdı. Camdan sarkarak şoföre vurmaya çalıştı Görüntülerde; sağ şeritten en sol şeride geçen otomobil sürücüsünün yavaşlayıp önüne aldığı minibüse selektör yakarak, yanaştığı görülüyor. Ardından otomobilin yolcu kısmındaki kişi camdan sarkarak, minibüs şoförüne vurmaya çalışıyor. Bir süre sonra minibüs sürücüsü hızını yavaşlatıp en sağ şeride geçiyor.