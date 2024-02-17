İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen konteynere operasyon düzenlendi.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonunda 22 kilo 500 gram ağırlığında ve yaklaşık 36 milyon Türk Lirası değerinde metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Şüpheli yoğunluk tespit edildi
Şüpheli görülenler hakkında ayrıntılı kontroller gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, Gümrük Muhafaza ekipleri hurma yüklü bir konteyneri x-ray taramasına yönlendirdi.
Üzerindeki yükte şüpheli yoğunluk tespit edilen konteyner liman sahasına alındı.
Uyuşturucu olduğu ortaya çıktı
Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı aramalar sonucunda, hurma yüklü kolilerin bazılarında şüpheli madde tespit edildi.
Numune alınan maddenin teste tabi tutulması sonucu, maddenin metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı.
36 milyon Türk Lirası değerinde
Yürütülen operasyon neticesinde, yaklaşık değeri 36 milyon Türk Lirası olan, toplam 22 kilo 500 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olaya ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde tahkikat ve soruşturma işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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