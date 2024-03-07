İstanbul Avcılar'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

DHA
İstanbul'un Avcılar ilçesi D-100 kara yolu Merkez Mahallesi mevkisinde Efe Gülmez idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.
Bariyerleri parçalayarak yan yola giren otomobil sürücüsü Gülmez, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gülmez, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede can verdi
Ağır yaralı Gülmez, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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