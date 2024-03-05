İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi trafikte tartıştığı şahsın dükkanını kurşunladı İstanbul Bayrampaşa'da trafikteyken yol verme nedeniyle otomobil sürücüsüyle tartışma yaşadıktan sonra dükkanı kurşunlayan motosikletli şüpheli tutuklandı.

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İHA

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Orta Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü motosikleti ile seyir halinde olan Yaşarcan Şenyüz, Abdullah Çatalca ile yol verme nedeniyle tartışma yaşadı.

Tartışma sonrasında şüpheli, sürücüyü takip ederek dükkanını kurşunladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri inceleme çalışması gerçekleştirdi.

Yaşananlar kamerada

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerde tartışmanın ardından şüpheli Yaşarcan Şenyüz'ün yarım saat sonra dükkanın önüne geldiği ve belinden çıkardığı silahla dükkana doğru ateş açtığı görüldü.

Tutuklandı

Ekipler kimliğini belirlediği şüpheliyi olayda kullandığı ruhsatsız silahla birlikte yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)