İstanbul Esenler'de silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı İstanbul Esenler'de sokakta yürürken silahlı saldırıda başından vurulan şahıs, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

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İHA

İstanbul'un Esenler ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sokakta yürüyen Zeki G.'ye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Başına isabet eden kurşunla yaralanan Zeki G. yere yığıldı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Zeki G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler aranıyor

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)