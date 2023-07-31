İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırganlarından biri daha yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin de yaralandığı tekel bayi baskınına ilişkin bir kişinin daha yakalandığını açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir tekel bayisine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye kurşun yağdırdı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler dehşete düşürdü. Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay'ın saldırısında kurşunların hedefi olan Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır yaşamını yitirirken Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırganlardan Murat Özer, yaşananların ardından tedavi olmak için gittiği hastanede polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti. Aranan 3 şüpheliden biri daha yakalandı Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerden Samet Özerbay'ın da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö.'de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı. Gözden Kaçmasın Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu: 20 yıldır birbirimizi tanırız Haberin Detayları Esenyurt'taki vahşetin zanlısı Tarık Özerbay'ın sosyal medya profili Haberin Detayları Esenyurt’ta tekel bayiinin basılma nedeni belli oldu Haberin Detayları Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayii baskınının görüntüleri kan dondurdu Haberin Detayları