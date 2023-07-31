Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir tekel bayisine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye kurşun yağdırdı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler dehşete düşürdü.
Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay'ın saldırısında kurşunların hedefi olan Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır yaşamını yitirirken Yusuf Erzen ise yaralandı.
Saldırganlardan Murat Özer, yaşananların ardından tedavi olmak için gittiği hastanede polis ekiplerince gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.
Aranan 3 şüpheliden biri daha yakalandı
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerden Samet Özerbay'ın da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö.'de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.