İHA
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde inşaat alanına kum taşıyan Mehmet Gültekin'in kullandığı hafriyat kamyonu devrilerek yan yattı.
Kamyonun kasasındaki tonlarca ağırlığındaki kum yola ve boş araziye döküldü.
Hafif şekilde yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Yaşananlar kamerada
Kaza anının cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde kamyonun devrilerek yan yattığı ve yükünün döküldüğü görülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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