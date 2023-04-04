İstanbul Maltepe'de mermer yüklü tır D-100 karayoluna düştü

İstanbul'un Maltepe ilçesinde ilginç bir kaza yaşandı.
Saat 03.30 sıralarında Zümrütevler Köprüsü mevkiinde yan yola gireceği esnada kontrolden çıkan Gökhan Doğan yönetimindeki mermer yüklü tır demir bariyerleri kırıp 3 metre yükseklikten D-100 karayoluna düşerek yan yattı.
Kazada tır sürücüsü yaralanırken tırda yüklü olan mermerler yola saçıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol tırın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.