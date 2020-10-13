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    İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 32 şüpheli gözaltında

    Örgütün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları öne sürülen 32 zanlı yakalandı.
    • AA
    • 13.10.2020 - 07:41
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    İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 32 şüpheli gözaltında

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ankesörlü ve sabit hatlardan örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları, Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı için yapılan mülakat sınavlarında aday numaraları kodlanarak örgüt tarafından TSK’ya yerleştirildikleri belirlenen, örgütsel faaliyetler yürüttüklerine dair tanık beyanları bulunan, aralarında kapatılan askeri okulların öğrencileri, meslekten ihraç edilmiş ve aktif görevdeki subay ve astsubaylar ile emekli albayların da bulunduğu 57 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

    32 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Ekiplerce 15 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.

    Operasyon sürüyor.

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