İstanbul Sarıyer'de silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi'ndeki bir kafede iki grup arasında tartışma çıktı.
Daha sonra kafeden çıkan taraflar silahla çatıştı.
Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşı olduğu belirlenen Mazlum Ayrancı (35) olay yerinde hayatını kaybederken Umut Koyuncu (33) bacağından silahla yaralandı.
Saldırıya karışan 3 şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Adrese gelen ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
Tabanca bulundu
Bacağından vurulan Umut Koyuncu, Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda olay yerinde 1 adet tabanca bulunurken 8 adet boş kovan tespit edildi.
Şüphelilere ait olduğu belirlenen otomobilde ise detaylı inceleme yapıldı.
İncelemelerin ardından Mazlum Ayrancı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüpheliler aranıyor
Polis ekiplerinin olaya karıştığı belirlenen Türk uyruklu İsveç vatandaşı 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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