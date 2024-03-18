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İstanbul Sarıyer'de silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

İstanbul Sarıyer'de silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı İstanbul Sarıyer'de bir kafede yaşanan tartışmanın ardından çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Polis ekpileri saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.