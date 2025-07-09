İstanbul Silivri'deki yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

İstanbul'un Silivri ilçesi Çanta Balaban Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, çevredeki bazı kaçak yapılara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü
Müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Alevlere müdahale eden bir itfaiye aracının yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Çalışmalar sürerken yanan alandaki kulübede yaşlı bir kadın ölü bulundu.
İncelemelerin ardından kadının cenazesi incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Ölen kadının eşi yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı.