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İstanbul Silivri'deki yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

İstanbul Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. Yanan alandaki kulübede yaşlı bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Ölen kadının eşi yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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İstanbul'un Silivri ilçesi Çanta Balaban Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, çevredeki bazı kaçak yapılara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü

Müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Alevlere müdahale eden bir itfaiye aracının yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çalışmalar sürerken yanan alandaki kulübede yaşlı bir kadın ölü bulundu.

İncelemelerin ardından kadının cenazesi incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ölen kadının eşi yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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