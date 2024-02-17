İstanbul Şişli'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü can verdi İstanbul Şişli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken sürücü yaşamını yitirdi, yanında bulunan bir kişi ise ağır yaralandı.

İHA

İstanbul'un Şişli ilçesi E-5 kara yolunda sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken motosiklette bulunan sürücü F.S.E. ve T.E. yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu ihbar edip yardıma koştu.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de motosikletten yola savrulan 2 kişiye müdahale etti.

Yapılan incelemlerde motosiklet sürücüsü F.S.E.'nin hayatını kaybettiği, T.E.'nin ise ağır yaralandı belirlendi.

İlk müdahalenin ardından T.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri otoyolda ve kazanın yaşadığı yerde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)