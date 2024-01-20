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İstanbul Şişli'de otomobilin AVM'ye daldığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı

İstanbul Şişli'de otomobilin AVM'ye daldığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı İstanbul Şişli'deki bir AVM'nin otoparkında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, camı kapıyı kırıp içeri girerek yürüyen merdivenlerde asılı kaldı. Kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.