DHA
İstanbul'un Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir AVM'nin otoparkında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil cam kapıyı kırıp içeri daldı.
Yürüyen merdivenlere ulaşan otomobil burada asılı kaldı.
Biri çocuk 3 yaralı
Kazada biri çocuk 3 kişi yaralanırken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemlerini alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalede bulundu.
Yaralılar ambulanslara hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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