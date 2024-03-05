İstanbul Sultangazi'de iş hanını uzun namlulu silahla bastılar İstanbul Sultangazi'de 4 şüpheli uzun namlulu silah ve tabancayla bir iş hanını bastı.

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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde bir otomobille iş hanına gelen birinde uzun namlulu diğerlerinde ise tabanca olan maskeli 4 şüpheli içeri girerek bekçi Bülent Y.'ye iş hanında bulunan bir tekstil firmasının patronunu sordu.

Daha sonra elinde uzun namlulu silah olan şüpheli kapıda gözcülük yaparken diğer şüpheliler ise Bülent Y.'yi de yanlarına alarak tekstil firmasının bulunduğu kata çıktı.

Firmanın kapısının kapalı olduğunu gören şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Bülent Y. olayın ardından durumu polise ve iş yeri sahibine bildirdi.

Bekçinin ifadesine başvuran polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşananlar kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş hanının önüne beyaz bir otomobille gelen 4 şüpheliden üçünün içeriye girip bekçi Bülent Y.'ye silah doğrulttuğu görülüyor.

Görüntülerin devamında ise elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişinin ise bu esnada gözcülük yaptığı daha sonra ise diğer şüphelilerin de gelmesiyle olay yerinden kaçtıkları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)