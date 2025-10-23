Abone ol: Google News

İstanbul Valiliği uyardı: Yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine ilişkin paylaşımda bulunan İstanbul Valiliği, kente yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 21:35
İstanbul Valiliği uyardı: Yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
  • İstanbul Valiliği, yarın akşam kuvvetli sağanak beklediklerini duyurdu.
  • Rüzgarın pazartesi ve salı güneybatı yönünden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
  • Vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaya çağrıldı.

İstanbul Valiliği uyardı...

NSosyal hesabından açıklamada bulunan Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yarın akşam saatlerinden itibaren İstanbul için kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. 

RÜZGAR

Rüzgarın İstanbul çevrelerinde pazartesi ve salı günleri güneybatı yönünden fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği vurgulandı.

VATANDAŞLARA 'DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI' UYARISI 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

3. Sayfa Haberleri