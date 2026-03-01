İran'da rejim karşıtları, Hamaney'in ölümünün ardından kutlamalar için sokaklara indi

Orta Doğu'da çıkan savaş 37 yıllık İran liderinin ölümü ile sonuçlandı.

ABD ile İsrail tarafından İran'a yönelik başlatılan öncü saldırıda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü.

Hamaney'in ölümüne ilişkin ilk açıklamalar İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'tan gelirken İran da daha sonra Hamaney'in ölümünü doğruladı.

BİR TARAFTA YAS DİĞER TARAFTA KUTLAMA

İran Devlet Televizyonu'nda "Velayeti Fakih Seyyid Ali Hamaney şehit edildi." ifadeleri sonrasında ülkede 40 günlük yas ilan edildiği duyuruldu.

Ayrıca 1 haftalık resmî tatil olduğu da açıklandı.

Halkın bir kısmı yas için sokaklara inerken bir kısmı da kutlama için sokaklara çıktı.

HEYKELİNİ DEVİRDİLER

Ülkenin çeşitli bölgelerinden yapılan kutlamalara ilişkin görüntüler gelmeye başladı.

ABD merkezli Fox News tarafından paylaşılan bir görüntüde Dini Liderin heykelinin bir grup İranlı tarafından yıkıldığı görüldü.

SEVİNÇ NARALARI ATILDI

Bir başka görüntüde ise vatandaşların sevinç çığlıkları attığı görüldü.

37 yıllık liderin ölümünü kutlayan İranlılar havai fişekler patlattı.

AYETULLAH ALİ HAMANEY KİMDİR

1979'daki İslam Devrimi'nden bu yana İran'ın ikinci dini lideri olan Ayetullah Ali Hamaney 1989'dan bu yana da bu görevi yürütüyor.

Bugünkü genç İranlıların tamamı, yalnızca onun yönetimi altında yaşadı.

Ülkenin siyasi yapısında pek çok farklı güç merkezi bulunmasına rağmen, Hamaney bu yapıların tam merkezinde yer alıyor. Kamu politikaları üzerinde veto yetkisine sahip olan dini lider kimin hangi göreve getirileceğine karar verebilir.

Devlet başkanı ve aynı zamanda İran Silahlı Kuvvetleri'nin (Devrim Muhafızları dahil) başkomutanı olan Hamaney, neredeyse sınırsız bir güce sahip.

SEKİZ ÇOCUKLU AİLENİN EN BÜYÜK İKİNCİ ÇOCUĞU

1939 yılında, İran'ın ikinci büyük şehri olan Meşhed'de dünyaya geldi.

Sekiz çocuklu bir ailenin ikinci çocuğuydu. Babası Şii mezhebine mensup orta düzey bir din adamıydı.

Küçük yaşlardan itibaren Kur'an eğitimi aldı ve henüz 11 yaşında din adamı unvanı kazandı.

Ancak o dönemin birçok dini lideri gibi, manevi kimliğinin yanında siyasi bir duruşu da vardı.

HUMEYNİ'NİN ÖLÜMÜ İLE GÖREVE GELDİ

Etkileyici bir hatip olan Hamaney, İran Şahı'na karşı çıkan muhalif hareketin içine katıldı.

Yıllarca yer altına indi, defalarca hapse atıldı. Şah'ın gizli polisince altı kez tutuklandı, işkence gördü, sürgüne gönderildi.

İslam Devrimi'nden bir yıl sonra, devrimin lideri Ayetullah Humeyni tarafından Tahran'daki Cuma hutbelerini vermekle görevlendirildi.

1981'de cumhurbaşkanı seçildi. 1989'da Humeyni'nin ölümü üzerine, dini lider olarak onun yerine getirildi.