Hamaney'in ölümü, İran devlet televizyonundan gözyaşları içinde açıklandı

Dün sabah saatlerinde İsrail ve ABD, İran'a yönelik koordineli ve kapsamlı bir operasyon başlattı.

Operasyonda ülkenin birçok bölgesine saldırılar düzenlenirken, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisine yakın noktalarının vurulduğu öğrenildi.

İRAN HALKI SOKAKLARA ÇIKTI

İran, saldırıların ardından İsrail'e ve bazı Arap ülkelerine füze saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplantı çağrısında bulunurken, Avrupa Birliği liderleri saldırıyı kınadı ve taraflara itidal çağrısı yaptı.

Tahran'da sokaklarda yas tutan kalabalıklar görülürken, bazı bölgelerde sevinç gösterileri de rapor edildi.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÖLÜM HABERİNİ VERDİ

İran devlet televizyonu, Hamaney'in ABD ve İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında öldürüldüğünü gözyaşları içinde duyurdu.

86 yaşındaki Hamaney'in ölümü, Orta Doğu'da yeni bir gerilim dalgası yaratırken, İran hükümeti 40 günlük ulusal yas ve bir haftalık resmi tatil ilan etti.

OFİSİNDEKİ SALDIRIDA ÖLDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Erken saatlerde yayınlanan duyuruda, sunucu Hamaney'in 'şehit edildiğini' belirterek, "Velayet-i Fakih Seyyid Ali Hamaney şehit edildi" ifadelerini kullandı.

Duyuru, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin açıklamasına dayandırıldı.

Hamaney'in Tahran'daki ofisinde gerçekleşen saldırıda öldüğü belirtildi.

İRAN DEVLET MEDYASI HABERİ DOĞRULADI

Hamaney, 1989 yılından bu yana İran'ın en üst düzey dini ve siyasi lideri olarak görev yapıyordu.

İran devlet medyası, Hamaney'in ölümünü doğrularken, ülke genelinde yas törenleri ve anma etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı.

İRAN'DAN SERT TEPKİ: TARİHİN EN ŞİDDETLİ SALDIRISI BAŞLAYACAK

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada, Hamaney'in ölümüne misilleme olarak 'İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarihinin en şiddetli taarruz operasyonu'nun başlayacağı belirtildi.

TRUMP, SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden duyurarak, Hamaney'i 'tarihin en kötü insanlarından biri' olarak nitelendirdi ve operasyonun 'Orta Doğu'da barış' amacıyla devam edeceğini ifade etti.

İsrail yetkilileri de Hamaney'in ölümünü doğruladı ve saldırının rejim değişikliği amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.