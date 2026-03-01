Hamaney'in halefi kim olacak: 8 isim sıralanıyor

İran'da değişim zamanı...

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı askeri operasyonu 37 yıllık bir yönetimin sonunu getirdi.

İran Devlet Televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği belirtilerek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesi kullanıldı.

YAS İLAN EDİLDİ

Hamaney'in ölümünün ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildiği açıklanırken acılı İran halkı sokaklara indi.

Rejim destekçileri Hamaney'e dualar ederken rejim karşıtları ise kutlamalara başladı.

YERİNE KİMİN GEÇECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Öte yandan Hamaney’in vefatıyla birlikte bütün gözler yerine kimin geçeceğine çevrildi.

Hamaney'in yerine geçecek ismin ABD yönetimi ile uyumlu bir politika izleyip izlemeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.

8 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Daha önce Ayetullah Hamaney’in öldürülmesi durumunda dini liderlik makamına geçmesi muhtemel üç üst düzey din adamı belirlendiği ifade edilmişti.

Bu üç ismin kim olduğu hakkında net bir açıklama bulunmazken kaynaklar 8 ismin adını öne çıkarıyor.

OĞLU VE TORUNU DA LİSTEDE

Hamaney'in yerine geçmesi beklenen 8 isim şu şekilde sıralanıyor:

1- Gulam Hüseyin Muhsini Ejei (Yargı Erki Başkanı)



2- Ali Rıza Arafi (Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi)



3- Sadık Laricani (Eski Yargı Erki başkanı ve Düzenin Yararı Konseyi eski başkanı)



4- Hasan Humeyni (İmam Humeyni'nin torunu)



5- Hasan Ruhani (Eski cumhurbaşkanı)



6-Seyyid Müçteba Hamaney: Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu



7-Ayetullah Hüseyin Buşehri



8-Muhsin Araki

AYETULLAHLAR MECLİSİ TOPLANACAK

8 adayın öne çıktığı devir teslimde sürecin nasıl ilerleyeceği de merak konusu.

Yasaya göre ilk olarak Ayetullahlardan oluşan Meclis-i Hobregan üyeleri Tahran'da yeni Rehber (Veliyyi Fakih'i) seçmek için toplanacak.

TEK TOPLANTIDA SEÇİLEBİLİR

Meclis-i Hobregan Hamaney'nin yerine geçecek kişiyi ilk toplantıda veya birden fazla toplantı yaparak seçebilirken bu seçim süreci bir gün veya birden fazla gün sürebiliyor.

Eğer seçim yapılırsa aynı gün içerisinde bu ismin açıklanması bekleniyor.

YENİ LİDER GELENE KADAR KİM YÖNETECEK

Yeni Veliyyi Fakih ilan edilene kadar, Velayeti Fakih'in anayasal yetkilerini Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Yargı Erki Başkanı'ndan oluşan üçlü heyet kullanacak.