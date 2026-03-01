Trump’tan İran’a uyarı: Daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz

İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırı başlattı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı kapsamlı askeri harekat, Orta Doğu’da gerilimi en üst seviyeye çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump, 'Truth' sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Tarihin en kötü insanlarından biri" olarak nitelediği İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünü duyurdu.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRI

Ardından, İsrail basını İran füzeleri ve insansız hava araçlarının çoğunun engellendiğini duyururken, bazılarının Tel Aviv ve Kudüs'ün batısındaki Beit Şemeş şehrine ulaşmayı başardığını aktardı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırıları ve son olarak İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi güvenlik endişelerini artırdı.

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR GÜÇLE VURURUZ"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran’ın ABD’yi daha önce hiç yapmadığı kadar güçlü şekilde vurmakla tehdit ettiğini belirterek, "Bunu yapmasalar iyi olur. Çünkü yaparlarsa onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz." ifadelerinde bulundu.