İstanbul'da 13 yaşındaki çocuk direksiyon başında yakalandı: Araç sahibine 40 bin TL ceza kesildi

İstanbul Sultanbeyli'de polis ekiplerinin asayiş uygulaması sırasında yapılan kontrollerde, 13 yaşındaki çocuğun otomobili kullandığı tespit edildi.

Polis ekipleri, çocuğun aracı kullandığı sırada babası M.Ç.'nin de yan koltukta olduğunu belirledi.

"BAŞKALARININ KABUSU OLAMAZSIN"

Trafik polisi, çocuğa "Senin biraz büyümen lazım." diyerek uyarıda bulundu.

Polis, baba M.Ç.'ye ise şunları söyledi:

"İnsanların hayatını tehlikeye atamazsın. Birilerini mutlu edeceğim diye başkalarının kabusu olamazsın. Senin çocuğu bu arabayı vermen hata. Çocuk daha 13 yaşında, çocuğa araba verilmez."

ARAÇ SAHİBİNE 40 BİN TL CEZA KESİLDİ

Otomobilin başka bir kişiye ait olduğu öğrenilirken, araç sahibine 40 bin lira para cezası kesildi.

Otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.