İstanbul'da 2 gencin kavgasında ilginç anlar: Hem fotoğrafını çekti hem dövdü Gece saatlerinde cadde ortasında tartışan 2 kişiden biri diğerini tekme, tokat ve yumruk atarak dövdü. Aldığı darbeyle yere düşen şahsın fotoğrafını çeken şahıs, ardından dövmeye devam etti. O anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Güngören ilçesinde hareketli anlar yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan olayda, 2 kişinin ilginç kavgası dikkat çekti. Cadde ortasında tartışan 2 şahıstan biri diğerine tekme, tokat ve yumruk ile saldırdı. Yere düşünce fotoğrafını çekti Tekme tokat dayak yiyen şahıs yere düştü. Bu sırada diğeri ise cep telefonunu çıkararak şahsın fotoğrafı çekti. O anlar kamerada Kızgın adam, fotoğrafını çektiği şahsı dövmeye devam etti. İki kişi bir süre sonra oradan ayrılırken, ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)