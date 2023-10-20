İHA
İstanbul'un Güngören ilçesinde hareketli anlar yaşandı.
Gece saatlerinde yaşanan olayda, 2 kişinin ilginç kavgası dikkat çekti.
Cadde ortasında tartışan 2 şahıstan biri diğerine tekme, tokat ve yumruk ile saldırdı.
Yere düşünce fotoğrafını çekti
Tekme tokat dayak yiyen şahıs yere düştü.
Bu sırada diğeri ise cep telefonunu çıkararak şahsın fotoğrafı çekti.
O anlar kamerada
Kızgın adam, fotoğrafını çektiği şahsı dövmeye devam etti.
İki kişi bir süre sonra oradan ayrılırken, ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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