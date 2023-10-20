İHA

İstanbul'un Güngören ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Gece saatlerinde yaşanan olayda, 2 kişinin ilginç kavgası dikkat çekti.

Cadde ortasında tartışan 2 şahıstan biri diğerine tekme, tokat ve yumruk ile saldırdı.

Yere düşünce fotoğrafını çekti

Tekme tokat dayak yiyen şahıs yere düştü.

Bu sırada diğeri ise cep telefonunu çıkararak şahsın fotoğrafı çekti.

O anlar kamerada

Kızgın adam, fotoğrafını çektiği şahsı dövmeye devam etti.

İki kişi bir süre sonra oradan ayrılırken, ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)