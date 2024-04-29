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Antalya'da trafikte kavgaya tutuştular: Ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da trafikte kavgaya tutuştular: Ortalık savaş alanına döndü Henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletli kurye ve elektrikli bisiklet sürücüsünün tartışması kısa süre içinde hararetlenerek tekmeli tokatlı kavgaya dönerken o anlar diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.