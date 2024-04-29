İHA
Antalya trafiğinde ortalık karıştı...
Alanya ilçesinde dün Konaklı Mahallesi’nde yolda seyir halinde olan motosikletli kurye ile elektrikli bisiklet sürücüsü, araçlarını yol kenarına çekerek bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tekme tokat kavga ettiler
Tartışma bir anda büyüyerek yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü.
Adeta boks maçını andıran anlar, çevredeki bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
O anlar kameralara yansıdı
Görüntülerde iki sürücünün araçlarını durdurduktan sonra sözlü tartışmaya başladığı daha sonra da karşılıklı tekme ve yumrukların atıldığı görüldü.
Çevredeki vatandaşların taraflar arasında çıkan kavgayı ayırma çabası başarılı olmadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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