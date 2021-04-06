- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da 2 katlı ahşap binada yangın çıktı
İstanbul'da 2 katlı ahşap binada yangın çıktı
Fatih'te gece saatlerinde iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 06.04.2021 - 04:09
- Güncelleme : 06.04.2021 - 04:53
İstanbul'un Fatih ilçesi, Koca Mustafapaşa Mahallesinde, Tütünlük Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangında binada olduğu öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralının taşınmasına çevredeki vatandaşlar da yardım etti.
Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.
İstanbul'da 2 katlı ahşap binada yangın çıktı VİDEO
AHŞAP BİNA ZARAR GÖRDÜ
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ahşap binada ise büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.