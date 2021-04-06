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İstanbul'da 2 katlı ahşap binada yangın çıktı

İstanbul'da 2 katlı ahşap binada yangın çıktı

Fatih'te gece saatlerinde iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.