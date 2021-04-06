Euro
9.5865
-0.05%
Dolar
8.1114
0.11%
Altın
452.15
0.48%
Borsa
1.442
0.83%
Bitcoin
487.188
2.78%
EXEN Coin
20.00
7.06%
7ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 7 C

    İstanbul'da 2 katlı ahşap binada yangın çıktı

    Fatih'te gece saatlerinde iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 04:09
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 04:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da 2 katlı ahşap binada yangın çıktı

    İstanbul'un Fatih ilçesi, Koca Mustafapaşa Mahallesinde, Tütünlük Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangında binada olduğu öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Yaralının taşınmasına çevredeki vatandaşlar da yardım etti.

    Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

    İstanbul'da 2 katlı ahşap binada yangın çıktı VİDEO

    AHŞAP BİNA ZARAR GÖRDÜ

    İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ahşap binada ise büyük çapta hasar meydana geldi.

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    İstanbul da 2 katlı ahşap binada yangın çıktı #1

    İstanbul da 2 katlı ahşap binada yangın çıktı #2

    İstanbul da 2 katlı ahşap binada yangın çıktı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir