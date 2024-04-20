İstanbul'da yağış etkili oluyor.
Yağmur nedeniyle görüş mesafesi düşünce kazalar da kaçınılmaz oluyor.
Kamyonet yan yattı: 4 yaralı
Bu sabah saatlerinde TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne İstikametinde kaza yaşandı.
2 otomobil ve bir kamyonetin karıştığı kazada bariyerlere çarpan kamyonet yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırıldılar
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kamyonetten çıkarılan şoför ile kazaya karışan otomobillerde bulunan 4 yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Trafik bir süre tek şeritten aktı
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik tek şeritten verildi. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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