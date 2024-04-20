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İstanbul'da 3 araç kazaya karıştı: Trafik kilitlendi

İstanbul'da 3 araç kazaya karıştı: Trafik kilitlendi Seyrantepe mevkiinde iki otomobil ile bir kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.