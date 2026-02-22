İstanbul'da 3 iş yerinde korkutan yangın

İstanbul Eyüpsultan'da korku dolu anlar..

Yangın, Pirinççi Mahallesi Köyü Yolu Sokak’ta bulunan kömür fabrikasında çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede çöp kovası üretim fabrikasına ve çöp kamyonu tamir ve bakım servisi yapan iş yerlerine sıçradı.

EKİPLER UZUN SÜRE UĞRAŞTI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmadı. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.