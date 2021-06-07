İstanbul'da 30 çift ayakkabı çalan hırsız kamerada

Ayakkabı hırsızı, gece saatlerinde onlarca ayakkabıyı çalarak kaçtı.

İstanbul Esenler'de ayakkabı hırsızlığı yaşandı.

Geçtiğimiz gün, saat 04.00 sıralarında Esenler Yüzyıl Mahallesi 601 Çıkmaz Sokak'ta orta yaşlarda bir şahıs, sokağa gelerek binaların kapılarını yoklamaya başladı.

AYAKKABILARI ÇALIP KAÇTI

Bir binanın kapısının açık olduğunu gören şahıs, hızla içeri girdi. Eli boş bir şekilde binaya giren ayakkabı hırsızı, bir buçuk dakika içinde elinde ayakkabı dolu iki poşet ile dışarı çıktı.

Ayakkabı hırsızının yaklaşık 30 çift ayakkabı çaldığı öğrenildi. Polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Esenler’de apartmandan 30 çift ayakkabı çalan hırsız kamerada ViDEO

BİNAYA GİRDİĞİ ANLAR

Hırsızın ayakkabıları çalmak için binaya girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hırsızın kapıları yokladığı ve bir binanın kapısını açık görünce içeriye girip elinde poşetlerle çıktığı görülüyor.

"KAPILARI AÇIK GÖRÜNCE GİRİYOR"

Ayakkabısı çalınan Kerem Küçük, “Olay gece 04.00 sularında oldu. Mahalleye dadanan bir hırsız, kapıyı açık görüyor, kapıya geliyor. Ayakkabıları toplayıp gidiyor. 30-40 tane ayakkabı alıyor. Daha önce diğer binalarda da oldu." dedi.

"SABAH İŞE GİDECEKKEN AYAKKABILARIN OLMADIĞINI FARK ETTİK"

Samer Yavuz ise, “Biz evde yatıyorduk, sabah lalkıp işe gidecekken ayakkabılar yoktu. Kamera kaydına baktık. Elinde poşet yoktu. Giderken iki poşet ile çıkıyor. Bir anda aşağıya doğru kaçıyor. 30 kadar ayakkabı çaldı, ayakkabılar da iyiydi.” şeklinde konuştu.