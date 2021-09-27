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    İstanbul'da 60 adrese uyuşturucu baskını

    Polis ekipleri, şafak vakti 56 şüpheliyi yakalamak için 60 adrese operasyon yaptı. Güvenlik güçlerinin operasyonu sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 27.09.2021 - 07:13
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    İstanbul'da 60 adrese uyuşturucu baskını

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İstanbul genelinde daha önceden belirlenen 60 adrese ve 56 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

    BİR KAHVEHANE İLE BAHÇE DE ARANDI

    Operasyon kapsamında Beyoğlu, Çukur Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri bir süre arama yaptı.

    Operasyon yapılan sokakta bulunan bir kahvehane ile bir bahçede de polis ekiplerinin arama yaptığı görüldü.

    İstanbul da 60 adrese uyuşturucu baskını #1

    ÖZEL HAREKAT EŞLİK ETTİ

    Operasyonun bir diğer adresi ise Eyüpsultan, Güzeltepe Mahallesi oldu.

    Dikmen Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

    Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, özel harekat polisleri de eşlik etti.

    İstanbul da 60 adrese uyuşturucu baskını #2

    ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyon sonrası çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

    Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    İstanbul da 60 adrese uyuşturucu baskını #3

    İstanbul da 60 adrese uyuşturucu baskını #4

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