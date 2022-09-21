Lüks otomobil arıza yaparak yolda kaldı. Aküsü bittiği zannedilen otomobilin sorununu tamirciler de çözemedi. Araç, çekici yardımıyla yoldan çekilerek servise götürüldü.

Bu kez yolda kalan araç Tofaş yerine Chevrolet Corvette marka lüks otomobil oldu.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde seyir halinde olan 7 milyon lira değerindeki ultra lüks otomobil aniden stop etti.

Durumu anlamaya çalışan sürücü akünün bittiğini düşünerek takviye yaptı.

Sorunu çözemeyince tamirci çağırdı

Ancak başarılı olamayan sürücü H.K., defalarca aracı çalıştırmak için uğraştı.

Sorunu çözemeyen sürücünün talebi üzerine olay yerine tamirci çağrıldı.

7 milyonluk araca kabloyla akü takviyesi

Yardıma gelen tamirci, 7 milyon lira değerindeki araca kabloyla akü takviyesi yapmak istedi ancak o da başarılı olamadı.

Bir süre sonra sürücü aracını yol kenarına çekti. Ardından farklı bir tamirciyi çağırdı.

İstanbul’da 7 milyonluk otomobilin yolda kaldığı anlar kamerada VİDEO



Servise götürüldü

İkinci kez yardıma gelen şahıs da sorunu bulamayınca araç, çekici yardımıyla servise götürüldü.

İHA'nın aktarımına göre; serviste yapılan incelemenin ardından aracın sorununun bulunabileceği öğrenildi.