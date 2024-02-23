İstanbul'da aile faciası: Eşi ve kızlarını öldürdü Ümraniye'de Suat Güney, dini nikahlı eşi kadın ve 2 kızını silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri çalışma başlattı.

DHA

İstanbul'da kan donduran bir aile faciası yaşandı.

Ümraniye'nin Fatih Sultan Mehmet Mahahallesi'nde bulunan sitede adeta bir katliam yaşandı.

Eşi ve kızlarını öldürdü

Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları 31 yaşındaki Zeliha Güney ve 30 yaşındaki Mine Güney'i silahla vurarak öldürdü.

Katili yakalamak için çalışma başlatıldı

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Suat Güney'in olaydan sonra kaçtığı öğrenilirken polisin çalışması sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)