Trabzonspor, Lundstram ve Barisic'i kadrosuna kattı Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, John Lundstram ve Borna Barisic'i renklerine bağladı.

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Süper Lig'de 34 hafta sonunda üçüncü sırada bulunan Türkiye Kupası'nda da yarı final oynayan Trabzonspor, gelecek sezonun kadro planlaması için şimdiden harekete geçti.

Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, şampiyonluğu hedefleyen bir takım kurmak isterken, kadrosuna iki takviye gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, İskoç takımı Rangers'ın formasını giyen, sözleşmeleri sezon sonunda tamamlanacak John Lundstram ve Borna Barisic'i transfer etti.

Rangers'tan kadroya iki takviye

Sports Digitale'nin haberine göre; Trabzonspor, Rangers'tan John Lundstram ile 3 yıl, Borna Barisic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

John Lundstram

6.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan İngiliz futbolcu John Lundstram, 2021 yılından bu yana Rangers formasını giyiyor.

Ön Libero'da oynayabilen 30 yaşındaki isim, bu sezon İskoç ekibinde 49 resmi maça çıktı. Deneyimli oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 7 asistle mücadele etti.

Borna Barisic

2018 senesinde bu yana Rangers'ta top koşturan Borna Barisic ise 4.5 milyon euro piyasa değerine sahip.

Sol bek mevkisinde görev alan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Rangers formasını 32 resmi maçta giydi. Barisic, bu müsabakalarda 1 gol ve 6 asistlik katkı yaptı.