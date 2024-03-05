İstanbul'da alacak meselesinden kavga çıktı: Gelen polislere bıçak çekti Arkadaşıyla arasında alacak meselesinden kavga eden şahıs olay yerine gelen polis ekiplerine bıçak çekerek zor anlar yaşatırken takviye ekipler, şahsı yakalayıp gözaltına aldı.

İHA

İstanbul'da dün gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Kağıthane ilçesinde, alkollü bir şahıs ile arkadaşı arasında borç verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Alacak meselesinden kavga çıktı

Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı.

Kavgada şahıs, elindeki bıçakla arkadaşının aracının camlarını kırdı.

Polis ekipleri sevk edildi

Bunun üzerine aracın sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, alkollü şahsı ifadesini almak üzere gözaltına almak istedi.

Ekiplere bıçak çekti

Gözaltına alınmak istemeyen şahıs, polis ekiplerine direnip bıçak çekti.

Bunun üzerine polis ekipleri, telsiz üzerinden takviye ekip talebinde bulundu.

Talep üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Alkollü şahıs etkisiz hale getirildi

Olay yerine gelen ekiplerin de müdahalesi sonucu elinde bıçak olan şahıs, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü.

O anlar kameralara yansıdı

Yaşanan hareketli anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)