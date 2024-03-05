İstanbul'da alacak meselesinden kavga çıktı: Gelen polislere bıçak çekti

İstanbul'da dün gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.
Kağıthane ilçesinde, alkollü bir şahıs ile arkadaşı arasında borç verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Alacak meselesinden kavga çıktı
Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı.
Kavgada şahıs, elindeki bıçakla arkadaşının aracının camlarını kırdı.
Polis ekipleri sevk edildi
Bunun üzerine aracın sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, alkollü şahsı ifadesini almak üzere gözaltına almak istedi.
Ekiplere bıçak çekti
Gözaltına alınmak istemeyen şahıs, polis ekiplerine direnip bıçak çekti.
Bunun üzerine polis ekipleri, telsiz üzerinden takviye ekip talebinde bulundu.
Talep üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Alkollü şahıs etkisiz hale getirildi
Olay yerine gelen ekiplerin de müdahalesi sonucu elinde bıçak olan şahıs, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü.
O anlar kameralara yansıdı
Yaşanan hareketli anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış