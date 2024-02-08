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İstanbul'da ameliyat kıyafetleriyle hastaneden kaçtı

İstanbul'da ameliyat kıyafetleriyle hastaneden kaçtı Estetik ameliyat olduğu hastaneden para ödememek için kaçmaya çalışan yabancı uyruklu kadın, çalışanlar tarafından fark edilince küfredip saldırmaya başladı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.