İlginç olayın adresi İstanbul oldu.
Yabancı uyruklu bir kadın, estetik ameliyatı olmak için Şişli'de özel bir hastaneye geldi.
Ameliyat ücretinde anlaşan kadın, operasyon için bıçak altına yattı.
Ameliyat ücretini ödememek için kaçtı
Narkoz verilerek estetik ameliyatı gerçekleştirilen kadın, hastane masraflarını ödememek için kaçmak istedi.
Hastanede fırsat kollayan kadın, üstünde ameliyat kıyafeti ve kanı toplamak için vücuduna konulan drenlerle dışarıya çıktı.
Çalışanlara saldırdı
Durumu fark eden hastane çalışanları, kadını durdurdu.
Yanına gelen doktor ve hemşirelere yabancı dilde küfrettiği iddia edilen kadın, narkozun etkisiyle çalışanlara saldırmaya başladı.
O anlar kameraya yansıdı
Yardım isteyen doktor ve hemşire, güvenlik görevlilerinin de gelmesiyle kadını hastaneye geri götürdü.
Yaşanan olay hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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