İstanbul'da aşı olmamış kişilere aşı kartı çıkartan 3 hemşire tutuklandı

Koronavirüs aşısı olmamış kişileri para karşılığında aşı olmuş gibi gösteren 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Cezaevine gönderilen 3 hemşireye, 8 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Türkiye’de koronavirüsle mücadele konusunda aşılamanın önemi her daim dile getirilirken, bundan maddi kazanç sağlamaya çalışanlar da hızla arttı.

İnsanların canını hiçe sayanların yeni oyunu, aşı olmamış olanlara aşı kartı çıkartmak…

BAHÇELİEVLER’DEKİ ÖZEL HASTANEYE OPERASYON

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler’de bir özel hastanede, koronavirüs aşısı olmayan kişilere para karşılığı aşı kartı oluşturulduğu ve sisteme aşı olmuş gibi kayda girildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

3’Ü HEMŞİRE 6 ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3'ü hemşire 6 hastane çalışanını gözaltına aldı.

HEMŞİRELER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 hemşire tutuklandı.

Diğer 3 çalışan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte aşı kartı üreten ve kullananları nasıl cezalar bekliyor VİDEO

8 YILA KADAR HAPİS CEZASI MÜMKÜN

Öte yandan sahte aşı kartı üreten sağlıkçıları, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezaları bekliyor. Bu suç, aynı zamanda memuriyetten uzaklaştırma cezası almayı da beraberinde getiriyor.

Talep eden kişiler de cezalardan yırtamıyor. Buna göre sahte aşı kartı isteyen ve kullanan kişiler için de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.