İstanbul'da bankadan usulsüz işlemle 100 milyon lira dolandıran çete çökertildi 9 ilde usulsüz işlem yaparak bankaları 100 milyon lira dolandıran çeteye İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Dolandırıcıların oyunları her geçen gün değişiyor...

Vatandaşlar, ekiplerin tüm uyarılarına rağmen dolandırıcıların ağına düşmeye devam ediyor.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, POS cihazı kullanarak, usulsüz işlemlerle bazı bankaları dolandıran bir şebekeyi tespit etti.

24 şüpheli gözaltına alındı

Ekipler, 31 şüphelinin İstanbul, İzmir, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak, Batman, Elazığ ve Tunceli'de kaldığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 31 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

Suç unsurları yakalandı

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 39 adet POS cihazı, çok sayıda farklı bankalara ait kredi kartları, 400 bin lira para, 49 adet sikke, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

9 kişi tutuklandı

Şüphelilerden 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken 9 kişi ise tutuklandı.