İstanbul'da berberdeki müşteri felaketten döndü! Saçı kurutulurken alev çıktı: O anlar kamerada Esenyurt ilçesindeki bir kuaför dükkanında müşterinin saçı kurutulduğu sırada fön makinesinden alevler çıktı. Ölen ya da yaralanan olmadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'un Esenyurt ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Olay, bölgede bulunun bir kuaför dükkanında akşam saatlerinde meydana geldi. Kuaför, müşterinin saç kesimini tamamlayıp yıkamaya başladı. Fon makinesi alev aldı Ardından fön makinesini çalıştırdı. Müşterinin saçını kuruttuğu sırada bilinmeyen bir nedenle fön makinesinin kablosu alev aldı. Müşteri ve çevredekiler kısa süreli panik yaşarken kuaför patlayan makineyi hemen yere bıraktı. Kameraya yansıdı Olayda, yaralanan olmadı. Öte yandan fön makinesinin yandığı an ve kısa süreli yaşanan panik iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)