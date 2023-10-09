DHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
Olay, bölgede bulunun bir kuaför dükkanında akşam saatlerinde meydana geldi.
Kuaför, müşterinin saç kesimini tamamlayıp yıkamaya başladı.
Fon makinesi alev aldı
Ardından fön makinesini çalıştırdı. Müşterinin saçını kuruttuğu sırada bilinmeyen bir nedenle fön makinesinin kablosu alev aldı.
Müşteri ve çevredekiler kısa süreli panik yaşarken kuaför patlayan makineyi hemen yere bıraktı.
Kameraya yansıdı
Olayda, yaralanan olmadı.
Öte yandan fön makinesinin yandığı an ve kısa süreli yaşanan panik iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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