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AA

İstanbul Zeytinburnu'nda tartıştığı otomobil sürücüsünü darbedip kaçan zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta yolda yaya olarak ilerleyen bir kişinin tartıştığı otomobil sürücüsü M.T'yi darbedip aracına zarar verdiği görüntüleri tespit etti.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından ekipler olaya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, görüntülerden yola çıkılarak kimliği tespit edilen zanlı Y.B.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.