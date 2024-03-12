İstanbul'da bir genç elektrik kaçağını yavru köpekle test etti Aydınlatma direğinden elektrik kaçağı olduğunu fark eden gencin, gördüğü yavru köpeği akımın bulunduğu yere fırlatarak test ettiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 16 yaşındaki A.S. yolda yürüdüğü sırada elektik direğinin elektrik kaçırdığını fark etti.

Bunun üzerine elektrik kaçağını test etmek isteyen gençler küçük köpeği aydınlatma direğindeki fırlattı.

Kaçağı köpekle test ettiler

Köpek elektrik kaçağı olduğu yere düştükten sonra koşarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

O anlar kamerada

A.S.'nin test için köpeği fırlatma anı ise yanındaki bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

"Köpeği test etmek direğe yaklaştırıyor"

Olayla ilgili konuşan A.S.'nin arkadaşı Rıza K. "22.00-23.00 civarlarında gelirken köpeği arıyorlar. Köpekler yaklaştığı zaman elektrik çarpıyor. Arkadaş köpeği test etmek için yanına yaklaşıyor. Elektrik çarpıyor, hayvanın canı yanıyor. Oradan da arıyor BEDAŞ'ı çağırıyorlar. Biz hayvanlarımızı görüyoruz. Bütün canlıları daha iyi durumda ve burada bütün herkes sesleniyor. Hayvanlara eziyet çektirmemek üzere güzel bir yaşam sunmak istiyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)