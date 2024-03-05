İstanbul'da bir kadın, gizlice doğurduğu bebeği 1. kattan aşağıya attı

DHA
İstanbul'un Pendik ilçesinde yürekleri sızlatan bir olay yaşandı.
Terk edilmiş bir bebeğin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.
Evde doğum yapıp bebeğini attı
Yapılan incelemeler sonucunda mahallede oturan A.Y.'nin hamile olduğunu ailesinden gizlediği öğrenildi.
Ailesinden gizlice evde doğum yapan kadın, gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeği, 1. katta yaşadığı evden aşağı attı.
Hayati tehlikesi bulunuyor
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yüksekten düşme sonucu yaralanan bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı.
Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sevgiliyle gözaltında
A.Y. ve sevgilisi olduğu belirlenen D.Ç. ise gözaltına alınarak, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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