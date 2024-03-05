İstanbul'da bir kadın, gizlice doğurduğu bebeği 1. kattan aşağıya attı Ailesinden gizli gece saatlerinde evde dünyaya getirdiği bebeği camdan aşağı atan kadın ve sevgilisi gözaltına alınırken bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde yürekleri sızlatan bir olay yaşandı.

Terk edilmiş bir bebeğin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Evde doğum yapıp bebeğini attı

Yapılan incelemeler sonucunda mahallede oturan A.Y.'nin hamile olduğunu ailesinden gizlediği öğrenildi.

Ailesinden gizlice evde doğum yapan kadın, gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeği, 1. katta yaşadığı evden aşağı attı.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yüksekten düşme sonucu yaralanan bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sevgiliyle gözaltında

A.Y. ve sevgilisi olduğu belirlenen D.Ç. ise gözaltına alınarak, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)