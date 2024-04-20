DHA
İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi'nde Avcılar Belediyesi tarafından yerleştirilen giysi kumbarasında hırsızlık yaşandı.
Kumbaranın yanına gelen atık toplayıcısı kadın, çevredekilerin tepkisine aldırmadan yanındaki küçük çocuğu, giriş bölümünde testere şeklinde kesilmiş demirlerin bulunduğu giysi kumbarasının içine soktu.
Çocuklar alet edilerek, kıyafetler çalınıyor
Çocuk, kumbaradan çıkardığı birkaç parça giysiyi kadına verdi. Ardından kadın küçük çocuğu kumbaradan çıkararak uzaklaştı.
Çevrede iş yeri bulunan bazı vatandaşlar, sık sık giysi kumbarasından çocukları da alet ederek kıyafet çalındığını iddia ederken, çocuğun giysi kumbarasından çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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