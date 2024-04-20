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İstanbul'da bir kadın kıyafet çalmak için yanındaki çocuğu kullandı

İstanbul'da bir kadın kıyafet çalmak için yanındaki çocuğu kullandı Avcılar'da bir kadının kıyafet çalmak için yanındaki çocuğu giysi kumbarasının içine soktuğu anlar kameraya yansıdı.