İstanbul'da bir kez daha istinat duvarı çöktü! Araçlar zarar gördü Geçtiğimiz haftadan bu yana şiddetli şekilde devam eden yağışların ardından dün Esenyurt'ta, bugün de Zeytinburnu'nda istinat duvarı çöktü. Olay nedeniyle 5 araçta maddi hasar oluştu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Sonbaharın gelmesiyle yağmurlu havalar etkisini artırdı. Aşırı yağışlardan nasibini alan kentlerden biri de İstanbul oldu. Megakent'te geçtiğimiz haftadan bu yana yağışlar şiddetli şekilde devam ediyor. Su baskınları yaşandı Öyle ki kentin birçok noktasında sel kaçınılmaz oluyor. Ev ve iş yerlerini su basmasıyla vatandaşlar büyük bir mağduriyet yaşıyor. Öte yandan dün Esenyurt ilçesinde yağış nedeniyle istinat duvarı çökmüştü. İstinat duvarı araçların üzerine çöktü Benzer olay bugün de Zeytinburnu'nda yaşandı. Burada da bir sanayi sitesinin istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Çökme sonucu 4 araçta hasar meydana geldi. Çalışma başlatıldı İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve olay yerinde çalışma başlatıldı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)