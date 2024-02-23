İstanbul'da bir parkta kutu içinde cenin bulundu Sultangazi'de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki parkta bulunan cenin, polis ekiplerini harekete geçirdi.

DHA

Dehşet veren olay İstanbul'da yaşandı..

Dün öğle saatlerinde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında bulunan bir parkta meydana gelen olayda, parktan geçen lise öğrencileri gördükleri kutudan şüphelendi.

Öğrenciler polise haber verdi

Öğrenciler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kutunun içerisinde cenin buldu.

2-3 aylık cenin incelemeye alındı

Ceninin yaklaşık 2 ya da 3 aylık olduğu tahmin ediliyor.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)