İstanbul'da bir parkta kutu içinde cenin bulundu

DHA
Dehşet veren olay İstanbul'da yaşandı..
Dün öğle saatlerinde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında bulunan bir parkta meydana gelen olayda, parktan geçen lise öğrencileri gördükleri kutudan şüphelendi.
Öğrenciler polise haber verdi
Öğrenciler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kutunun içerisinde cenin buldu.
2-3 aylık cenin incelemeye alındı
Ceninin yaklaşık 2 ya da 3 aylık olduğu tahmin ediliyor.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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