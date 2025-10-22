İstanbul'da bir şahıs boşandığı eşinin yaşadığı apartmanı ateşe verdi: 3'ü ağır 7 yaralı

Ateşe verip, insanlar çıkamasın diye demir kapıyı çekti...

Akşam 19.00 sularında İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi 2850. Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında çıktı.

Bahadır Aslan, kısa süre önce boşandığı eşi Nevin Demir’in yaşadığı binaya gitti. Aslan yanında bulunan yanıcı maddeyi binanın merdiven boşluğuna atıp kaçtı.

DUMANDAN ETKİLENEN 3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yangında binanın içinde mahsur kalan kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilenen 3'ü ağır 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan Bahadır Aslan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

YANICI MADDEYİ ATIP DEMİR KAPIYI ÇEKTİ

Nevin Demir’in abisi Kemal Demir olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sürekli tehditler ediyordu. Bugün de tehdit etti evinizi yakacağım, arabanızı yakacağım, iş yerinizi basacağım diye. İkinci kez kundaklama yapıyor. Bu şahıs eski eniştemiz, kız kardeşimle evliydi. Mahkeme kararıyla boşandılar. Karşılıklı bir sıkıntı olmadan boşandılar, kardeşim çocuklarını aldı herhangi bir nafaka istemedi. Çocukları ve kendisi de devlet güvencesi altında.



Kardeşimden boşandıktan sonra çocuklara şiddet, hakaret uyguladığından devlet göstermiyor. Bundan sonra bize döndü siz yaptınız diye. Ailesiyle konuştum bugünde abisine dedim ki 'psikolojik sorunu olabilir tedavi yaptırın, bizi de dinlemiyor' dedim. Burada bir insanın ölmesi mi gerekiyor? İçeri yanıcı madde atmış insanlar çıkmasın diye demir kapıyı çekmiş alevler iyice büyüsün diye. Dumandan çok etkilenenler var şu an herkes hastanede.