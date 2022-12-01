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    İstanbul’da Çağla'nın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

    Gittiği konserde fenalaşan üniversiteli hastanede öldü. Şüpheli ölüm üzerine başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Genç kızın, uyuşturucu maddeden öldüğü anlaşıldı.
    • 01.12.2022 - 09:06
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    İstanbul’da Çağla'nın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

    Hatay'da ailesiyle birlikte yaşayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı, erkek arkadaşı Mehmet Ö.B. ile 16 Temmuz 2022 tarihinde Kurban Bayramı tatili için İstanbul'a geldi.

    Pınarcı ve erkek arkadaşı, 17 Temmuz'da Harbiye'deki Küçükçiftlik Park'a konsere gitti.

    Genç kız, konserde bir anda fenalaşıp kendisini yere bıraktı.

    Kurtarılamadı

    Arkadaşı Mehmet Ö.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

    Bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Çağla Alara Pınarcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    İstanbul’da Çağla nın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı #1

    Erkek arkadaşı serbest kaldı

    Pınarcı, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

    Erkek arkadaşı ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    Ölüm nedeni uyuşturucu madde çıktı

    Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

    Soruşturmada, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen otopsi raporuna yer verildi.

    Raporda, "Kişinin ölümünün çoklu uyutucu ve uyuşturucu maddenin intoksikasyonu sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu" şeklinde ifadelere kullanıldı.

    Çağla Alara Pınarcı'nın ölümüne sebep üçüncü bir kişiye atfedilebilir bir kusur tespit edilemediği ve buna ilişkin herhangi bir şikayette bulunulmadığı belirtildi.

    İstanbul’da Çağla nın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı #2

    Kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi

    Genç kızın ölüm nedeninin kullanmış olduğu uyuşturucu madde intoksikasyonu olduğu ifade edilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

    DHA’nın haberine göre kararın açıklanmasının ardından 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yolunun açık olduğu da ifade edildi.

    İstanbul’da Çağla nın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı #3

    İstanbul’da Çağla nın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı #4


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